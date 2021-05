Dominic Stricker gewinnt auch seine 2. Partie auf ATP-Stufe und steht in Genf im Viertelfinal.

Der 18-Jährige schlägt den Ungarn Marton Fucsovics 7:5, 6:4.

In der nächsten Runde trifft der Berner auf Federer-Bezwinger Pablo Andujar.

Dominic Stricker wusste auch bei seinem 2. Auftritt in Genf vollends zu überzeugen. Im Achtelfinal des Geneva Open gewann er gegen Marton Fucsovics (ATP 44) 7:5, 6:4. Nach 1:32 Stunden Spielzeit verwertete er seinen 2. Matchball dank einem Doppelfehler von Fucsovics.

Effektiv dauerte die Partie fast 5 Stunden. Zwei Mal wurde die Partie im 2. Satz wegen Regens unterbrochen, wobei der erste Unterbruch Stricker in die Karten spielte. Der Linkshänder lag im 2. Satz mit Break 1:2 zurück, ehe der starke Regen eine Fortsetzung der Partie verunmöglichte. Nach einer fast zweistündigen Pause kämpfte sich Stricker in die Partie zurück und nahm Fucsovics den Aufschlag wieder ab, ehe der Regen wieder einsetzte.

Nach der zweiten Wiederaufnahme der Partie ging es dann plötzlich schnell. Nur 7 gespielte Punkte und wenige Minuten später stand der Sieg des Schweizer Youngsters fest.

Auch der 1. Satz endet mit einem Doppelfehler

Wie schon bei seiner Feuertaufe gegen Marin Cilic am Dienstag war Stricker der Start in die Partie hervorragend gelungen. Zu Null holte er das erste Break der Partie und zog auf 3:0 davon. In einer kurzen Schwächephase des Berners stellte Fucsovics den Anschluss aber wieder her.

Wetter sorgt für Verzögerungen Box aufklappen Box zuklappen Das schlechte Wetter brachte nicht nur die Partie zwischen Dominic Stricker und Marton Fucsovics in Verzug, sondern auch den Turnierplan mächtig durcheinander. Die Partie zwischen Arthur Cazaux (FRA) und Pablo Cuevas (URY) sowie das Duell zwischen Fabio Fognini (ITA) und Laslo Djere (SRB) mussten am Dienstagabend unterbrochen werden. Denis Shapovalov konnte gar nicht gegen Marco Cecchinato (ITA) antreten und spielt seinen Achtelfinal erst am Donnerstag. Weil am Samstag bereits der Final ansteht, drohen manchen Spielern zwei Partien an einem Tag.

Stricker liess sich davon nicht beirren und kam beim Stand von 6:5 und Aufschlag Fucsovics zu 2 Satzbällen, wovon der Berner den 2. dank einem Doppelfehler des Ungarn zum Satzgewinn ausnutzte.

Im Viertelfinal trifft Stricker auf den Spanier Pablo Andujar (ATP 75), der sich am Dienstag gegen Roger Federer in 3 Sätzen durchsetzte.