2-Satz-Sieg in Genf

Dominic Stricker steht beim Geneva Open im Achtelfinal.

Der erst 18-jährige Schweizer schlägt Marin Cilic überraschend 7:6 (7:5), 6:1.

Im Achtelfinal trifft Stricker auf Marton Fucsovics, der Henri Laaksonen nach hartem Kampf 7:5, 7:5 bezwang.

Dominic Stricker (ATP 419) setzt bei seinem Debüt auf der ATP-Tour ein Ausrufezeichen. In der 1. Runde der Geneva Open gewann der erst 18-jährige Berner gegen Marin Cilic (ATP 43) 7:6 (7:5), 6:1. Nach 1:18 Stunden verwertete der Debütant seinen ersten Matchball.

Im 2. Satz setzte Stricker gegen Cilic, der 2015 die US Open gewann, sogar zur Kür an. Der Berner nahm dem fehleranfälligen Kroaten zwei Mal den Aufschlag ab und spielte sich im Eiltempo zum ersten Sieg im ersten Spiel auf der ATP-Stufe. Besonders zu überzeugen vermochte Stricker mit seinem Service. Nicht weniger als 9 Asse und 80 Prozent gewonnene Punkte nach 1. Aufschlag zeigte die Statistik am Ende der Partie.

Unbekümmerter Beginn

Nervosität war beim Debütanten schon zu Beginn der Partie nicht zu verspüren. Der 18-Jährige startete gegen den US-Open-Sieger von 2015 unbekümmert und nahm beim Stand von 2:2 Cilic zum ersten Mal den Aufschlag ab. Auch das Re-Break von Cilic schien den Youngster nicht wirklich zu beeindrucken.

Dank eines weiteren Breaks schlug Stricker beim Stand von 6:5 zum Satzgewinn auf. Weil Cilic wieder umgehend das Re-Break gelang, musste im 1. Satz das Tie-Break entscheiden.

Dort bewies Stricker Nervenstärke. Der Debütant lag mit Mini-Break 1:4 hinten, kämpfte sich dank eines bärenstarken Aufschlags jedoch zurück und entschied das Tie-Break letztendlich mit 7:5 für sich.

Im Achtelfinal wartet Fucsovics

Im Achtelfinal trifft Stricker auf Marton Fucsovics (ATP 40). Der Ungar setzte sich in der 1. Runde gegen Henri Laaksonen (ATP 150) durch. Der 29-jährige Schweizer Qualifikant lieferte dem 110 Plätze besser klassierten einen harten Kampf, verlor aber nach 1:50 Stunden 5:7, 5:7.