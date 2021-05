Rafael Nadal schlägt Carlos Alcaraz in Madrid in 2 Sätzen und steht im Achtelfinal.

Rafael Nadal steht am ATP-1000-Turnier in Madrid im Achtelfinal. Die Weltnummer 2 schlug ihren Landsmann Carlos Alcaraz im Generationenduell 6:1, 6:2. Alcaraz feierte am Mittwoch seinen 18. Geburtstag. Auf Geschenke seines fast doppelt so alten Gegners – Nadal wird im Juni 35 Jahre alt – wartete das Geburtstagskind aber vergeblich.

Bereits zum Auftakt in die Partie wurde die aktuelle Nummer 120 von Nadal zweimal gebreakt. Erst bei 0:5 brachte der Teenager zum ersten Mal seinen Aufschlag durch. Auch im 2. Satz breakte Nadal seinen potenziellen Nachfolger gleich zu Beginn doppelt und zog auf 3:0 davon. Trotz Rebreak verlor Alcaraz den 2. Satz schliesslich mit 2:6. Im Achtelfinal trifft Nadal auf Alexei Popyrin (AUS/76).

Medwedews seltener Sandsieg

Zuvor hatte Daniil Medwedew (ATP 3) einen selten Sieg auf Sand bejubeln dürfen – seinen ersten nach zuletzt 6 Niederlagen in Folge. Wenngleich der Russe nach dem ersten Satz noch wütete («Ich will nicht auf dieser Unterlage spielen!»), setzte er sich gegen Alejandro Fokina (ESP/ATP 49) 4:6, 6:4, 6:2 durch.