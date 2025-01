Legende: Hat den Bogen raus Novak Djokovic. imago images/AAP

Novak Djokovic (ATP 7) ist auch im 20. Duell auf der ATP Tour mit Gaël Monfils (ATP 55) unbesiegt geblieben. Der Serbe gewann den Achtelfinal des ATP-250-Turniers in Brisbane gegen den Franzosen 6:3, 6:3.

Vor fast 20 Jahren hatten sich die beiden zum ersten Mal gegenübergestanden. 2005 setzte sich Djokovic in der ersten Runde der US Open in einem epischen Fünf-Satz-Krimi durch. Seither behielt er stets die Oberhand. In der «Open Era» (seit 1968) gibt es kein deutlicheres Head-to-Head zwischen zwei Spielern. In den Top 10 sind laut der ATP Roger Federer und Ivan Lendl je dreimal vertreten:

Spieler Gegner Bilanz Novak Djokovic Gaël Monfils 20:0 Rafael Nadal Richard Gasquet 18:0 Björn Borg Vitas Gerulaitis 17:0 Roger Federer Michail Juschni 17:0 Roger Federer David Ferrer 17:0 Ivan Lendl Tim Mayotte 17:0 Ivan Lendl Scott Davis 16:0 Ivan Lendl Brad Gilbert 16:0 Björn Borg Harold Solomon 15:0 Roger Federer Jarkko Nieminen 15:0

Djokovic strebt in Brisbane einmal mehr seinen 100. Titel auf der Tour an. Diese Marke haben vor ihm erst Rekordhalter Jimmy Connors (109) und Federer (103) geknackt. Letzte Saison konnte Djokovic lediglich bei den Olympischen Spielen in Paris triumphieren.

ATP Brisbane