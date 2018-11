Roger Federer wird sein 2. Gruppenspiel an den ATP Finals gegen Dominic Thiem ebenfalls um 21:00 Uhr bestreiten.

Federer gegen Thiem erneut am Abend

Roger Federer in London.

Nach der Auftaktniederlage gegen Kei Nishikori steht Roger Federer an den ATP Finals in London bereits unter Zugzwang. Gegen den Österreicher Dominic Thiem muss ein Sieg her, soll der Traum vom Halbfinal nicht schon vorzeitig platzen.

Federer wird sein 2. Gruppenspiel erneut am Abend um 21:00 Uhr bestreiten. Im ersten Spiel der Gruppe Hewitt am Dienstag werden um 15:00 Uhr die beiden Auftakt-Sieger Nishikori und Kevin Anderson aufeinandertreffen. Beide Partien werden live auf SRF zwei und im Liveticker auf der SRF Sport App zu sehen sein.