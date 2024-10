Jérôme Kym unterliegt dem Franzosen Ugo Humbert in der 1. Runde von Basel in drei Sätzen 4:6, 7:6, 5:7.

Am Montagabend misst sich der an Nummer 1 gesetzte Andrej Rublew mit Nuno Borges (live auf SRF zwei).

Bei seinem ersten Auftritt im Hauptfeld eines ATP-Turniers war Jérôme Kym (ATP 140) nahe an einem Coup. Der Fricktaler verpasste den Einzug in die 2. Runde gegen die Weltnummer 16 Ugo Humbert nur knapp.

Nachdem er über weite Strecken sehr gut serviert hatte, flatterten beim 21-jährigen Debütanten bei 5:6 aus seiner Sicht im Entscheidungssatz dann doch etwas die Nerven. Humbert erspielte sich bei Aufschlag des Schweizers einen Matchball und nutzte diesen nach über zweieinhalb Stunden auch gleich zum Sieg.

Comeback im Tiebreak des 2. Satzes

Kym war in der St. Jakobshalle von Anfang an unerschrocken aufgetreten und hatte seinen fünf Jahre älteren Gegner mit seinem aggressiven Spiel von der Grundlinie Mal für Mal in Bedrängnis gebracht. Bei 3:2 verpasste er im Startsatz jedoch das Break. Humbert schlug im Folgegame zu und sicherte sich den Durchgang wenig später.

Im zweiten Durchgang zeigte Kym eine starke Reaktion und spielte sich ins Tiebreak. Dort fand er nach 0:2-Rückstand einen Weg zurück und erzwang den dritten Satz.

Grosser Sprung in der Weltrangliste

Ungeachtet des Aus in der 1. Runde seines Heimturniers erlebt Kym aktuell sein bestes Jahr. Nach einer Knie-Operation im Vorjahr aufgrund einer chronisch entzündeten Patellasehne und längerer Reha gewann der 1,98 m grosse Athlet aus Möhlin in diesem Jahr je zwei Challenger- und ITF-Turniere. Von Platz 444 in die Saison gestartet, trennen ihn vor den zusätzlichen Punkten in Basel nur noch 40 Ränge von den Top 100.

Am Abend greift mit Andrej Rublew (ATP 7) die Turnier-Nummer 1 ins Geschehen ein. Der Russe trifft in seiner 1. Runde auf den Portugiesen Nuno Borges (ATP 33). Die Partie sehen Sie ab 19:50 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.