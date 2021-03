Stan Wawrinka ist beim ATP-250-Turnier in Doha in der 1. Runde gescheitert. Gegen Llyod Harris verliert der Romand in 3 Sätzen.

Am Ende fehlte die letzte Konsequenz bei den wichtigen Punkten. Stan Wawrinka verlor sein erstes Duell gegen den Südafrikaner Lloyd Harris (ATP 84) nach über zweieinhalb Stunden und 3 Long-Sets.

Auf dem Papier dominierte Wawrinka die ersten beiden Sätze: Er brillierte mit dem 1. Aufschlag, musste keinen einzigen Breakball abwehren und gewann insgesamt mehr Punkte. Weil der 35-Jährige seinerseits keine seiner 7 Breakchancen nutzte, musste trotzdem jeweils das Tiebreak entscheiden. Das erste ging noch an Harris, im zweiten behielt Wawrinka die Oberhand.

2. Auftakt-Niederlage in Folge

Doch die Wende wollte nicht folgen: Nach je einem Break auf beiden Seiten zum Satzauftakt gelang Harris der entscheidende Servicedurchbruch zum 6:5. Auf diesen konnte Wawrinka nicht mehr reagieren und verlor das Spiel 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7.

Bereits in der letzten Woche in Rotterdam hatte er eine Erstrunden-Niederlage kassiert, allerdings gegen Karen Chatschanow (ATP 21), einem weit höher eingeschätzten Gegner. In der kommenden Woche tritt der Waadtländer beim ATP-500-Turnier in Dubai an.