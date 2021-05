Qualifikant Pablo Cuevas aus Uruguay steht in Genf im Halbfinal. Der 35-Jährige schaltete im Viertelfinal den Bulgaren Grigor Dimitrov in zwei Sätzen aus. Nächster Gegner Cuevas' wird Denis Shapovalov, die Turniernummer 2, sein. Der Kanadier bezwang Laslo Djere (SRB) 6:4, 6:4. Casper Ruud wurde seiner Favoritenrolle gerecht und schlug den Deutschen Dominik Koepfer in 3 Sätzen. Im Halbfinal trifft der Norweger auf Pablo Andujar.