Die Krönung seines märchenhaften Laufs blieb Jan-Lennard Struff verwehrt: Der Deutsche musste sich dem grossen Favoriten Carlos Alcaraz beim ATP-1000-Turnier in Madrid geschlagen geben. Allerdings setzte der 33-Jährige sich über zweieinhalb Stunden mutig zur Wehr, Alcaraz musste vor Heimpublikum hart um seinen 6:4, 3:6, 6:3-Sieg kämpfen.

Struff war eigentlich in der Qualifikation bereits ausgeschieden, er rückte aber als Lucky Loser ins Hauptfeld nach und setzte zu einem bemerkenswerten Siegeszug an. Am Montag wird Struff auf Position 28 und damit so hoch wie noch nie in seiner Karriere geführt. Die Saison hatte er nach Verletzungssorgen im vergangenen Jahr auf Platz 150 begonnen.

Legende: Schrei der Erlösung Carlos Alcaraz. Imago/CordonPress

Der Weltranglistenzweite Alcaraz sicherte sich in Madrid seinen insgesamt 10. Titel und seinen bereits 4. in dieser Saison. Nach dem Turniersieg in Barcelona wiederholte Alcaraz damit das Spanien-Double. Bei den French Open in Paris (ab 28. Mai) startet er als grosser Favorit.