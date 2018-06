3-Satz-Sieg in Stuttgart

Nach 93 Minuten bezwingt Roger Federer in Stuttgart Mischa Zverev (ATP 54) mit 3:6, 6:4, 6:2.

Somit verhindert der Baselbieter nach 10 Wochen Turnierpause einen Fehlstart, wie er ihn 2017 an gleicher Stätte erlebte.

Gegner im Viertelfinal wird ein Aussenseiter sein: entweder Guido Pella oder Prajnesh Gunneswaran.

Roger Federer machte vor seinem 3. Start in Stuttgart kein Geheimnis daraus, dass es für ihn tückisch sei, zurück in den Match-Rhythmus zu finden. Die Weltnummer 2 hatte zuletzt seit dem 24. März pausiert und die komplette Sandplatzsaison ausgelassen.

Der Akklimatisation war es denn auch geschuldet, dass Mischa Zverev, der auf der Anlage des Weissenhof schon eine Startrunde zu absolvieren hatte, im 6. Direktduell mit Federer zu seinem 1. Satzgewinn kam.

2 Breaks zu Null

Doch als der Schweizer schliesslich Betriebstemperatur erreicht hatte, gab es für den 30-jährigen Lokalmatador nicht mehr viel zu holen. Der Linkshänder musste in der Folge 2 Mal seinen Aufschlag zu Null zur Vorentscheidung abgeben:

Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit schaffte Federer mit seinem 2. Break in dieser Partie den Satzausgleich.

Im entscheidenden Umgang hatte der 20-fache Grand-Slam-Champion die Vorteile früh auf seiner Seite. Beim Service-Durchbruch zum 3:1 konnte Zverev wiederum keinen Punkt buchen.

Es geht erneut um die Nummer 1

Der Favorit machte in der Folge kurzen Prozess und stand nach 93 Minuten im Viertelfinal, zu dem er am Freitag anzutreten hat (live bei SRF). Sein Gegner ist noch nicht bestimmt, kündet sich aber auf dem Papier als machbar an.

Entweder wird der Argentinier Guido Pella (ATP 75), der schon in der 1. Wimbledon-Runde 2016 in 3 Sätzen den Kürzeren zog, oder Qualifikant Prajnesh Gunneswaran (Ind/ATP 169) den Baselbieter herausfordern.

Sollte Federer in der baden-württembergischen Landeshauptstadt erstmals bis in den Final vorstossen, würde er den pausierenden Rafael Nadal wieder vom Thron stossen.

