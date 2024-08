Der Weltranglisten-1. schlägt im Final in Cincinnati Frances Tiafoe in 2 Sätzen.

Sieg in Cincinnati: Sinner vor US Open in Topform

Legende: Gewinnt die nächste Trophäe Jannik Sinner. IMAGO Images/USA TODAY Network

Die Mandelentzündung, die ihn die Olympia-Teilnahme in Paris gekostet hatte? Kein Thema mehr. Genauso die Hüftprobleme, die ihn letzte Woche in Montreal im Viertelfinal gegen Andrej Rublew beeinträchtigt hatten. Jannik Sinner ist eine Woche vor den US Open in Topform.

Dies bewies der Italiener beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati eindrücklich. Bei der Hauptprobe für die US Open besiegte er im Final Frances Tiafoe 7:6 (7:4), 6:2 und beendete damit eine Turnierwoche auf perfekte Weise, obwohl er nicht in bester Verfassung angetreten war.

Steigerungslauf in «Cinci»

Nach den gesundheitlichen Problemen in den Vorwochen schlug er im Viertelfinal zunächst Rublew in 3 Sätzen und danach im Halbfinal auch Alexander Zverev nach einem über drei Stunden dauernden Abnützungskampf.

Der 4. Erfolg im 5. Vergleich mit Tiafoe war Sinners 3. Sieg bei einer ATP-1000-Veranstaltung. Auf dieser Ebene hatte er vor 12 Monaten schon in Toronto und im vergangenen März in Miami triumphiert. Mit nunmehr 5 gewonnenen Turnieren in diesem Jahr ist der Weltranglisten-Erste auch in dieser Statistik führend.