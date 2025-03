Jack Draper (ATP 14) bejubelt seinen ersten Turniersieg auf ATP-1000-Stufe.

Der 23-jährige Brite deklassiert Holger Rune (ATP 13) im Endspiel im Eiltempo 6:2, 6:2.

Während Draper alles gelingt, zieht Rune einen rabenschwarzen Tag ein.

Jack Draper schien kaum zu schwitzen, als er nach 69 Minuten seinen zweiten Matchball verwertete. Der Brite wurde vom Dänen Holger Rune alles andere als gefordert. Schon nach 19 Minuten lag Draper, der im Halbfinal Topfavorit Carlos Alcaraz ausgeschaltet hatte, mit 4:0 in Front. Zehn Minuten später war der erste Satz Geschichte.

Rune emotional nach dem Spiel

Auch im zweiten Durchgang hatte der 23-Jährige leichtes Spiel. 40 Minuten benötigte Draper, um seinen grössten Erfolg der Karriere zu bewerkstelligen. Doch damit nicht genug: Ab der neuen Woche wird Draper erstmals in den Top 10 der Weltrangliste geführt.

Rune musste mit der Final-Pleite die Fortsetzung einer Durststrecke hinnehmen. Der Däne konnte zuletzt im April 2023 beim ATP-Turnier in München am Ende die Trophäe in die Luft stemmen. Bei der Rede nach dem Spiel brach der 21-Jährige in Tränen aus und sagte: «Ich danke euch für die Unterstützung.»

