Olympiasieger Alexander Zverev hat das Endspiel des ATP-1000-Turniers in Cincinnati in eindrücklicher Art und Weise gewonnen.

Olympiasieger Alexander Zverev hat eine Woche vor dem Start der US Open einen weiteren hochkarätigen Turniersieg gefeiert. Der an Nummer 3 gesetzte Deutsche (ATP 5) gewann das Endspiel gegen den Russen Andrej Rublew (ATP 7) im Schnelldurchgang mit 6:2, 6:3 und holte sich in Cincinnati den 2. Masters-Sieg in diesem Jahr (nach Madrid).

In beide Sätze optimal gestartet

Zverev startete direkt mit einem Break. Später nahm der Hamburger Rublew auch das 2. Aufschlagspiel ab und ging mit 4:0 in Führung. Nach 27 Minuten verwandelte Zverev seinen 2. Satzball mit einem Vorhandvolley.

Durchgang 2 begann erneut mit einem Break für Zverev, der Weltranglistenfünfte dominierte die Partie fast nach Belieben. Kurz vor dem Ziel zeigte er allerdings Nerven und gab sein erstes und einziges Aufschlagspiel ab, machte den Sieg aber nach einer Stunde perfekt.