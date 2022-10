Stan Wawrinkas ehemaliger Erfolgscoach Magnus Norman kehrt an die Seite des Waadtländers zurück. Nach seinem brillanten Sieg gegen die Weltnummer 3 Casper Ruud verriet Wawrinka, dass er sich nach dem US Open von Dani Vallverdu als Coach getrennt hat.



Für die letzten Jahre seiner Karriere will er nun sein Buch mit dem Schweden Magnus Norman «schliessen», wie er es ausdrückt. Die genauen Modalitäten seien noch offen, aber Norman werde wieder sein Hauptcoach sein, mit dem er die wichtigsten Turniere vorbereitet.