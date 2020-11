Alexander Zverev eilt auf der ATP-Tour derzeit von Sieg zu Sieg. Nach seinen beiden Turniererfolgen in Köln greift der Deutsche beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy nach seinem 3. Titel in Serie. «Ich fühle mich im Moment einfach wohl auf dem Platz», sagte Zverev am Samstag nach seinem Halbfinal-Sieg gegen Rafael Nadal.

Live-Hinweis Den Final des ATP-1000-Turniers in Paris-Bercy können Sie am Sonntag ab 15:00 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App verfolgen.

Etwas überraschender ist der Final-Vorstoss von Daniil Medwedew. Ehe der Russe in Paris-Bercy antrat, hatte er 5 von 8 Spielen verloren. Nun scheint die Weltnummer 5 seine Form jedoch wieder gefunden zu haben und steht in diesem Jahr erstmals in einem Endspiel.

Legende: Duellieren sich im Final von Paris-Bercy Daniil Medwedew und Alexander Zverev. Getty Images

Erinnerungen an Schanghai

Zverev gegen Medwedew – dieses Duell ging in der Vergangenheit in der Regel an den Deutschen. Im Head-to-Head führt Zverev mit 5:1 und gab bei seinen Siegen insgesamt nur einen Satz ab.

Medwedews einziger Sieg war jedoch ein besonders wichtiger: Vor rund einem Jahr gewann er gegen den Deutschen den Final von Schanghai und sicherte sich damit seinen 2. Turniersieg auf ATP-1000-Stufe.