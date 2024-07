Mit Leandro Riedi scheidet an den Swiss Open in Gstaad der letzte Schweizer im Achtelfinal aus.

Der Zürcher (ATP 134) unterliegt dem Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 37) trotz starker Leistung 6:7 (6:8), 6:7 (1:7).

Im Viertelfinal steht der topgesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 12).

Die Viertelfinals an den Swiss Open in Gstaad finden ohne Schweizer Beteiligung statt. Am Mittwoch schied mit Leandro Riedi der letzte der vier angetretenen Einheimischen im Achtelfinal aus. Nach 1:38 Stunden und zwei engen Sätzen musste der 22-jährige Zürcher (ATP 134) dem klar favorisierten Jan-Lennard Struff (ATP 37) zum Sieg gratulieren. Der an Nummer 5 gesetzte Deutsche trifft nun auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 32).

Starke Leistung bei eigenem Aufschlag

Vorwerfen muss sich Riedi zwei Tage nach dem Auftaktsieg gegen den Franzosen Grégoire Barrère nichts. Er zeigte insbesondere bei eigenem Aufschlag eine starke Leistung und gestand Struff nur gerade einen Breakball zu. Auch beim Return deutete Riedi, der seit dem Jahreswechsel dank drei Turniersiegen und zwei weiteren Finaleinzügen auf Challenger-Stufe in der Weltrangliste um mehr als 120 Plätze vorgerückt ist, sein Potenzial immer wieder an.

Beim Stand von 5:4 im ersten Satz kam der Schweizer zu einem Satzball. Sein Gegner bewies allerdings auch seinerseits, dass er über einen starken Service verfügt, und rettete sich schliesslich noch ins Tiebreak. In beiden Kurzentscheidungen sorgte der 34-jährige Struff dann für den Unterschied.

Tsitsipas siegt gegen Hüsler-Bezwinger

Stefanos Tsitsipas, der in der 1. Runde ein Freilos genossen hatte, erreichte derweil dank einem Zweisatzsieg die Viertelfinals. Der topgesetzte Grieche (ATP 12) setzte sich in seinem Auftaktspiel gegen Hamad Medjedovic (ATP 122), den 20-jährigen serbischen Bezwinger von Marc-Andrea Hüsler, 7:6 (8:6), 6:3 durch. Tsitsipas' Gegner im Viertelfinal ist am Freitag der als Nummer 7 gesetzte Italiener Fabio Fognini (ATP 80).

