Der topgesetzte Russe muss sich bei seiner Rückkehr dem Franzosen in Genf in zwei Sätzen klar geschlagen geben.

Comeback missglückt: Medwedew bleibt an Gasquet hängen

Achtelfinals an Geneva Open

Daniil Medwedew (ATP 2) muss bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour eine klare 2-Satz-Niederlage einstecken. Der topgesetzte Russe unterlag im Achtelfinal in Genf dem Franzosen Richard Gasquet mit 2:6, 6:7 (5:7). Für den Weltranglisten-Zweiten war die Partie am Ufer des Genfersees der erste Ernstkampf seit Ende März und dem Viertelfinal in Miami.

Kaum Spielpraxis vor den French Open

Damals musste sich Medwedew im Nachgang einer Leistenoperation unterziehen. In der Romandie stand der 26-Jährige das erste Mal seit 6 Wochen und gar zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt auf Sand im Einsatz. Die Vorbereitung auf die anstehenden French Open missglückte dem Russen aber gründlich.

Zwar steigerte sich Medwedew nach einem fehlerhaften Startsatz im 2. Durchgang und konnte auf einen abermaligen Servicedurchbruch seines Gegners reagieren. Im Tiebreak musste sich der Russe seinem Gegenüber aber dennoch geschlagen geben. Besonders ärgerlich: Ausgerechnet ein Doppelfehler setzte für Medwedew den Schlusspunkt unter ein verpatztes Tour-Comeback.