Roberto Bautista Agut gewinnt das spanische Duell in Gstaad gegen Jaume Munar. Für Munar ist es ein bitteres Déjà-vu.

Achtelfinals in Gstaad

Wie schon vor einem Jahr trafen am ATP-Turnier in Gstaad die beiden Spanier Roberto Bautista Agut und Jaume Munar im Achtelfinal aufeinander. Und genau wie vor einem Jahr jubelte am Ende Bautista Agut. Der Wimbledon-Halbfinalist besiegte Munar mit 7:6, 6:4.

Den ersten Satz konnte der 31-Jährige nach drei abgewehrten Satzbällen im Tiebreak doch noch für sich entscheiden, im zweiten Satz zeigte sich Bautista Agut souveräner.

Sousa trotzt Wespenstich

Im Viertelfinal trifft Bautista Agut am Freitag auf João Sousa. Der Portugiese besiegte Gian Marco Moroni mit 6:4, 6:4 – und das, obwohl er während des Matchs noch von einer Wespe gestochen wurde.

Lajovic mit Schwierigkeiten

Im Viertelfinal steht auch der Serbe Dusan Lajovic. Er besiegte Denis Istomin, den Bezwinger von Marc-Andrea Hüsler, nach zweieinhalb Stunden und mit einigen Schwierigkeiten 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).

In der Runde der letzten Acht muss Lajovic gegen Pablo Andujar antreten, den Gstaad-Sieger von 2014. Andujar war gegen den Japaner Taro Daniel (6:1, 3:6, 7:6) siegreich.

