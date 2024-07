Die Viertelfinals an den Swiss Open in Gstaad stehen. Gescheitert ist mit Ugo Humbert einer der Mitfavoriten.

Legende: Ein Publikumsliebling im Saaneland ist weiter Matteo Berrettini. Imago/Abacapress

Mit dem Franzosen Ugo Humbert (ATP 15) ist die Setznummer 2 an den Swiss Open in Gstaad beim ersten Einsatz ausgeschieden. Der 26-jährige Franzose unterlag dem brasilianischen Qualifikanten Gustavo Heide (ATP 178) in drei Sätzen 7:6 (7:2), 2:6, 3:6.

Ein Publikumsliebling steht dagegen in den Viertelfinals. Der Italiener Matteo Berrettini (ATP 82), 2018 Sieger am 250er-Turnier im Saanenland und 2022 im Final, setzte sich gegen den Kolumbianer Daniel Galan (ATP 142) sicher in zwei Sätzen durch (6:4, 6:2). Auch Félix Auger-Aliassime (ATP 18) benötige nach Auftaktschwierigkeiten beim 7:6 (8:6), 6:2 nur zwei Sätze. Im 1. Durchgang hatte der an Nummer 3 gesetzte Kanadier drei Satzbälle abwehren müssen.

01:20 Video Zusammenfassung Auger-Aliassime – Hanfmann Aus Sport-Clip vom 18.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Qualifikanten im Viertelfinal-Duell

Während die obere Tableauhälfte mit dem topgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 12), dem Italiener Fabio Fognini (ATP 80) sowie Berrettini und Auger-Aliassime nach wie vor prominent besetzt ist, duellieren sich in der unteren Hälfte im zweiten Viertelfinal mit Heide und dem Franzosen Quentin Halys zwei Qualifikanten.

Halbfinal-Gegner des siegreichen Qualifikanten wird der Gewinner des Duell zwischen dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP 32) und Jan-Lennard Struff (ATP 37) aus Deutschland sein.

Von den vier Schweizern im Haupttableau schaffte es keiner in die Viertelfinals.