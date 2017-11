Alexander Zverev: Die Krönung des steilen Aufstiegs

Am Sonntag starten die ATP Finals in London. Für die Hälfte der Teilnehmer ist es eine Premiere. Wir stellen die 4 Debütanten vor. In diesem Artikel: Alexander Zverev (De/ATP 9).

Alexander Zverev Nationalität: Deutschland

Alter: 20

Spitzname: «Sascha»

Ranking: 3

Anzahl Turniersiege: 6 Die Saison im Rückblick: 5 Turnieresiege (u.a. Rom und in Montreal mit dem Finalsieg über Roger Federer), eine weitere Finalteilnahme (Niederlage in Halle gegen Federer), Achtelfinal-Qualifkation in Wimbledon als bestes Grand-Slam-Ergebnis 2017. Das Karriere-Highlight: 18.06.2016 – Zverev tifft im Halbfinal von Halle auf sein grosses Idol, Roger Federer. Der Deutsche sorgt für die Sensation und bezwingt den mittlerweile 9-fachen Halle-Sieger in 3 Sätzen. Der Aufreger: In Paris-Bercy öffnete er dem Schiedsrichter beim Seitenwechsel die Schuhbändel – der Referee nahm's mit Humor. Wenig später verstand er aber keinen Spass mehr: Zverev musste seine Uhr ablegen, um dem Hersteller keine Werbe-Plattform zu bieten. Prompt gab der Deutsche das Spiel aus der Hand. Als Federer seinen 1. Masters Titel holte: Damals war Zverev gearde mal 6 Jahre alt. 14 Jahre später spielt er gegen sein Idol im Kreis der besten Tennisspieler der Welt um den letzten ATP-Titel des Jahres. « Ich will dabei sein, wenn es um den Pokal geht. » Trivia: Sein Bruder Mischa ist fast 10 Jahre älter und startete seine Profi-Tour auf der ATP-Tour, als Alexander 8 Jahre alt war. Vater Zverev, Alexander Michailowitsch, spielte unter anderem 36 Davis.-Cup-Partien für die damalige Sowjetunion. Das sagt Zverev: «Du spielst gegen die absoluten Topleute. Du musst sofort in Topform sein, am Limit. Aber ich will dabei sein, wenn es um den Pokal geht.» Federer muss sich Zverev geschlagen geben 4:03 min, vom 18.6.2016 Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 08.11.2017, 16:00 Uhr

