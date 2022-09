Am Freitag am Laver Cup

Legende: «The last dance» Rafael Nadal steht Roger Federer bei dessen Abschiedsspiel zur Seite. Imago Images/CTK Photo

Nun ist es fix: Roger Federer wird seine Dernière am Laver Cup an der Seite von Rafael Nadal bestreiten.

Die beiden ewigen Rivalen treffen im letzten Spiel am Freitagabend auf die beiden US-Amerikaner Jack Sock und Frances Tiafoe.

Damit geht der Wunsch des abtretenden Schweizers, seine letzte Partie an der Seite von Nadal zu absolvieren, in Erfüllung.

Viele Tennis-Fans auf der ganzen Welt hatten gehofft, dass es so kommen würde. Nun haben die Organisatoren das fast schon kitschige Ende der unvergleichlichen Profi-Karriere von Roger Federer bestätigt. Der «Maestro» tritt in seinem allerletzten Spiel am Freitag im Rahmen des Laver Cups in einem Doppel an der Seite von Rafael Nadal an.

Dernière live auf SRF zwei

Die beiden ewigen Rivalen treten für das Team Europa gegen die beiden US-Amerikaner Jack Sock und Frances Tiafoe an. Das Doppel wurde als letztes Spiel am Freitag nach 3 Einzeln angesetzt. Auf SRF zwei sind ab 14:00 Uhr sämtliche Spiele am Freitag zu sehen. Der Fokus liegt dabei klar auf dem Abschiedsspiel von Federer am Abend, das kaum vor 21:30 Uhr Schweizer Zeit beginnen dürfte.

Laver Cup: Das Programm am Freitag

Zeit Team Europe Team World 14 Uhr Casper Ruud Jack Sock im Anschluss Stefanos Tsitsipas Diego Schwartzman 20 Uhr Andy Murray Alex De Minaur im Anschluss Roger Federer/Rafael Nadal Jack Sock/Frances Tiafoe

«Ich bin sehr glücklich, dass ich neben so grossen Spielern abtreten kann und ich nicht gegen sie antreten muss. Und klar, mein letztes Spiel zusammen mit Rafa zu bestreiten, ist super speziell», so Federer nach Bekanntgabe des Spielplans.

Auch Nadal verspürt grosse Aufregung vor dem Freitag: «Nach allem was wir erlebt haben nun Teil dieses geschichtsträchtigen Spiels zu sein, ist für mich grossartig und unvergesslich.»

«Fedal» im Doppel keine Premiere

40 Mal haben sich Federer und Nadal auf der ATP-Tour und an Grand-Slam-Turnieren duelliert. Auf der gleichen Seite des Netzes standen der Schweizer und der Spanier bisher einmal – ebenfalls am Laver Cup. Bei der Premiere des von Federer mitinitiierten Mannschaftsevents in Prag besiegten «Fedal» Sock und Sam Querrey im Match-Tiebreak.