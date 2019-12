21 Jahre hat Roger Federer auf der ATP-Tour bereits auf dem Buckel. Doch auch mit 38 Jahren bleiben die Ambitionen des Schweizers hoch. «Es ist für mich ein Ziel, eines der 6 (Grand-Slam, Olympia, ATP Finals – Anm. d. Red.) grossen Turniere zu gewinnen», so Federer während seiner Vorbereitung auf die neue Saison in Dubai, wo er sich den letzten Schliff holt.

Fans wählen Federer Roger Federer ist zum 17. Mal in Folge von den Tennis-Fans in aller Welt zum beliebtesten Spieler gewählt worden. Der 38-Jährige, der heuer 4 Turniere gewonnen hat, steht damit bei insgesamt 38 ATP Awards - Rekord.

Duell vor 50'000 Zuschauern

Abseits der Profi-Tour wird 2020 für den «Maestro» ein spezielles Jahr, das selbst im 22. Anlauf noch Neues bereithält: Erstmals überhaupt wird Federer einen öffentlichen Tennis-Match in Südafrika, dem Geburtsland seiner Mutter, bestreiten.

Vor über 50'000 Zuschauern duelliert sich der Routinier Anfang Februar im «Match in Africa» in Kapstadt für seine Stiftung mit seinem Dauerrivalen Rafael Nadal. Es dürfte neben den grossen Zielen ein weiteres Highlight in Federers Jahr sein. Ein Jahr, das nach der Absage für den ATP Cup mit den Australian Open (ab 20. Januar) gleich mit einem echten Prüfstein startet.