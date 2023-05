Legende: Siegt weiter Carlos Alcaraz. Imago/Insidephoto

Alcaraz zurück an der Weltranglisten-Spitze

Dass Alcaraz, der am 5. Mai 20-jährig geworden ist, Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste ablösen wird, stand schon zu Beginn seines Auftaktmatches beim ATP-1000-Turnier in Rom gegen Landsmann Albert Ramos-Vinolas fest. Nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung in Madrid lag Alcaraz nur noch 5 Punkte hinter Djokovic zurück. Und weil er in Rom keine Punkte zu verteidigen hat, war klar, dass er den Serben überholt, sobald er antritt. Das Spiel gegen Ramos-Vinolas gewann er 6:4, 6:1, obwohl er gleich sein 1. Aufschlagsgame abgab. Auf Djokovic kann Alcaraz frühestens im Final treffen.