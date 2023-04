Der Schweizer steht beim Turnier in seiner Wahlheimat Monaco in der zweiten Runde.

ATP-1000-Event in Monte-Carlo

Legende: Hat Fahrt aufgenommen Stan Wawrinka. Keystone/Sebastien Ogier

Am Ende machte es Stan Wawrinka (ATP 88) in der 1. Runde des ATP-1000-Turniers in Monte-Carlo noch einmal spannend. Sechs Matchbälle vergab er, ehe er den 5:7, 6:3, 6:4-Sieg gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 35) doch noch unter Dach und Fach brachte.

Wawrinka dreht auf

Im 1. Durchgang schien alles auf ein Tiebreak hinauszulaufen, als Wawrinka beim Stand von 5:5 das erste Break kassierte. Griekspoor liess sich nicht zweimal bitten und servierte den Satz nach Hause.

Im 2. Satz gelang Wawrinka der entscheidende Servicedurchbruch zum 4:2. Zwei weitere Breaks im 3. Durchgang sollten schliesslich zum – am Ende knappen – Sieg reichen.

Nun gegen Fritz

Die Hürde in der nächsten Runde wird nun merklich höher. Wawrinka bekommt es mit Taylor Fritz (USA) und damit der Nummer 10 der Welt zu tun. Der Amerikaner, der sich vergangene Saison für die ATP Finals der besten 8 Spieler qualifizieren konnte, genoss in der 1. Runde ein Freilos.