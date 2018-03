Del Potro scheitert an Isner

ATP 1000 in Miami

Juan Martin Del Potro hat am ATP-1000-Turnier von Miami den Final-Einzug verpasst. Der Argentinier unterlag dem Amerikaner John Isner mit 1:6 und 6:7 (2:7).

Es war die erste Niederlage des Weltranglisten-6. nach 15 Siegen in Folge. Damit bleibt Roger Federer mit 17 Siegen in Serie der Rekordhalter in diesem Jahr. Gleichzeitig liess Del Potro die Chance aus, mit einem Turniersieg auf Position 3 des Rankings vorzustossen.

Ungewohnte Service-Schwäche

Der Argentinier enttäuschte mit seinem Service. Nur 49 Prozent seiner ersten Aufschläge waren im Feld. Vier Assen standen drei Doppelfehler gegenüber.

Ganz anders Isner: Der 2,08-Meter-Mann servierte 13 Asse und liess keinen einzigen Breakball zu.