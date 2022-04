In Miami gewann der 18-Jährige erstmals ein ATP-1000-Turnier. In Monte Carlo kam das Out früh.

Nach seinem Triumph am ATP-1000-Turnier auf Hartplatz in Miami hat Carlos Alcaraz (ATP 11) seine erste Partie der Sandplatz-Hauptsaison verloren. Der 18-jährige Spanier unterlag in der 2. Runde des ATP-1000-Turniers in Monte Carlo dem Amerikaner Sebastian Korda (ATP 42) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6. Sein erstes Sandplatz-Turnier des Jahres hatte Alcaraz im Februar in Rio de Janeiro gewonnen.

Der Shootingstar zeigte für einmal Nerven. Nur 6 von 19 Breakchancen brachte er ins Trockene, während sein Kontrahent diesbezüglich deutlich effizienter auftrat (7/10).

Mit Cameron Norrie erwischte es auch die Nummer 7 des Turniers. Der britische Weltranglisten-10. musste sich Albert Ramos Viñolas (ATP 37) geschlagen geben. Der Spanier setzte sich in zweieinhalb Stunden 6:4, 2:6, 6:4 durch. Der Deutsche Alexander Zverev (ATP 3), die Nummer 2 des Turniers, steht dafür nach einem 6:1, 7:5 gegen Federico Delbonis (ARG; ATP 34) im Fürstentum im Achtelfinal.

