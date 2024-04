Erstmals seit 2015 steht Novak Djokovic beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo im Halbfinal. Der Serbe schlägt Alex De Minaur.

Legende: Lange kein «Siegersand» mehr Novak Djokovic. Imago/PanoramiC

Djokovic setzte sich im Viertelfinal des Sandplatz-Turniers gegen den australischen Wawrinka-Bezwinger mit 7:5, 6:4 durch. «Ich habe gelitten, aber ich bin glücklich über mein Weiterkommen», so der Weltranglisten-Erste. Djokovic gelang damit auch eine Revanche: Anfang Jahr hatte er sich De Minaur am United Cup geschlagen geben müssen.

In der Vorschlussrunde trifft Djokovic auf den Sieger des Spiels zwischen dem Franzosen Ugo Humbert und dem Norweger Casper Ruud. Das Turnier in Monte Carlo hat Djokovic zwar bereits zweimal gewonnen (2013 und 2015), in den letzten 7 Austragungen kam er aber nie über die Viertelfinals hinaus.

Im Viertelfinal war Rune der «Sinner»

Im anderen Halbfinal stehen sich der Italiener Jannik Sinner und der Grieche Stefanos Tsitsipas gegenüber. Der formstarke Sinner musste gegen Holger Rune in die Zusatzrunde. Der Däne legte sich in der Schlussphase des 2. Satzes mit dem Publikum und nach einer anschliessenden Verwarnung mit dem Stuhlschiedsrichter an.

