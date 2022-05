Stan Wawrinka (ATP 246) trifft in der 1. Runde des Masters-1000-Sandplatzturnier in Rom von nächster Woche auf den Amerikaner Reilly Opelka, die Nummer 17 der Weltrangliste. Der Waadtländer konnte seine geschützte Klassierung nutzen, um ins Haupttableau zu kommen. In Rom hatte Wawrinka 2008 den Final und 2015 die Halbfinals erreicht.

Nach seiner über ein Jahr dauernden Verletzungspause schied Wawrinka zuletzt sowohl am Challenger-Turnier in Marbella Ende März als auch an den Masters 1000 in Monte Carlo Mitte April in der 1. Runde aus.