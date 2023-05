ATP-1000-Turnier in Madrid

Alexander Zverev (ATP 16) zog sich frustriert das Haarband von der Stirn und fuhr sich nachdenklich durch die Haare, dann gratulierte er seinem spanischen Widersacher fair zum Sieg. Im Achtelfinal-Duell mit Topstar Carlos Alcaraz (ATP 2) hat der Tennis-Olympiasieger beim ATP-Masters in Madrid eine Überraschung klar verpasst – und dabei seine Grenzen aufgezeigt bekommen.

In nur gerade 83 Minuten machte Alcaraz beim 6:1, 6:2 kurzen Prozess mit Zverev. Bereits im ersten Aufschlagspiel von Zverev schaffte der Spanier das Break und setzte damit den Ton für die Partie. Alcaraz hatte auch in der Folge nur wenig Mühe mit seinem deutschen Kontrahenten und spielte seine drückende Überlegenheit gnadenlos aus. Zverev wirkte zunehmend genervt, zuckte immer wieder mit den Schultern oder schüttelte enttäuscht den Kopf.

Legende: Faire Geste Alexander Zverev gratuliert Carlos Alcaraz am Netz. IMAGO Images/Shutterstock

Nach der Niederlage wird Zverev, der in Madrid vor einem Jahr noch im Final gestanden hatte, die Top 20 ertmals seit 6 Jahren wieder verlassen. Vor den French Open, wo er sich im 2022 im Halbfinal gegen Rafael Nadal eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hatte, sucht der 26-Jährige weiter seine Form.

Russisches Top-Duo out

Durch Daniel Altmaiers Exploit werden die deutschen Farben im Viertelfinal aber trotzdem noch zu sehen sein: Der 24-Jährige (ATP 92) besiegte den angeschlagenen Lokalmatador Jaume Munar (ATP 88) 6:3, 6:0 und erreichte erstmals die Runde der letzten Acht an einem ATP-1000-Turnier.

Gleiches schaffte auch Zhizhen Zhang, der damit Sport-Geschichte schrieb. Vor dem 26-Jährigen hatte es noch gar nie ein Chinese auf dieser Stufe in den Viertelfinal geschafft. Die Nummer 99 der Welt musste gegen Taylor Fritz (ATP 10) 3 Matchbälle abwehren und gewann die Partie 3:6, 7:6, 7:6. Zhang wird in der Weltrangliste einen Sprung in die Top 70 machen.

Mit Daniil Medwedew (ATP 3) und Andrej Rublew (ATP 6) scheiterten weitere Top-10-Spieler. Das Duo musste sich in der «Caja Magica» ausgerechnet Landsmännern geschlagen geben:

Medwedew, der sich traditionell auf Sand nicht sonderlich wohlfühlt, unterlag Aslan Karazew (ATP 121) 6:7, 4:6.

Rublew musste gegen Karen Chatschanow (ATP 12) mit exakt demselben Resultat die Koffer packen.