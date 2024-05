ATP-1000-Turnier in Madrid

Legende: Wegen Oberschenkelproblemen zu Aufgabe gezwungen Daniil Medwedew. Imago Images/Ella Ling

Lange Gesichter auf den Tribünen des ATP-1000-Turniers in Madrid: Statt zwei Viertelfinals bekamen die Besucher am Donnerstag gerade einmal einen einzigen Satz zu sehen. Nachdem Australian-Open-Gewinner Jannik Sinner (ITA) schon am Vortag wegen einer Hüftverletzung auf sein Match gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime verzichtet hatte, nahm die Partie zwischen dem Russen Daniil Medwedew und Jiri Lehecka (CZE) ein verfrühtes Ende.

Nach dem 1. Satz, den sich der Tscheche überraschend mit 6:4 gesichert hatte, nahm Medwedew ein medizinisches Time-Out. Der frühere Weltranglistenerste wurde offensichtlich von Oberschenkelproblemen geplagt, wegen welchen er die Partie schliesslich aufgeben musste.

Damit steht in Madrid nur ein Top-10-Spieler im Halbfinalfeld. Es ist dies der Russe Andrej Rublew (ATP 8), der gegen Taylor Fritz (USA) um den Finaleinzug kämpfen wird.