Legende: Out im Viertelfinal Rafael Nadal gratuliert Alexander Zverev zum Sieg. imago images

Nach 1:44 Stunden sicherte sich Alexander Zverev dank einem 6:4, 6:4 den 3. Sieg in Folge gegen Rafael Nadal. Bereits die vergangenen beiden Partien gegen den Spanier hatte der Deutsche unter dem Hallendach jeweils für sich entschieden, zuletzt 2020 beim Masters in Paris. «Das ist einer der besten Siege meiner Karriere», sagte der 24-Jährige bei Sky.

Revanche für den US-Open-Final

Im Halbfinal des Sandplatz-Turniers trifft Zverev auf Dominic Thiem. Der als Nummer 3 gesetzte Österreicher behielt gegen John Isner in 3 Sätzen die Oberhand. Damit kommt es zur Neuauflage des Madrid-Endspiels von 2018 sowie des letzten US-Open-Finals. 2018 setzte sich Zverev in Madrid durch, in New York entschied Thiem nach 0:2-Satzrückstand für sich.

Für Nadal ist es in der Vorbereitung auf die French Open derweil die 2. Viertelfinal-Niederlage auf Sand nach Monte Carlo. Dazwischen hat der 34-Jährige in Barcelona zum 12. Mal triumphiert.