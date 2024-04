Erst um 23 Uhr war es für Alexander Zverev in der «Caja Magica» losgegangen, um kurz vor 1 Uhr morgens hatte der Deutsche Denis Shapovalov bezwungen.

ATP-1000-Turnier in Madrid

Der 2-fache Turniersieger Alexander Zverev (ATP 5) steht beim ATP-1000-Turnier von Madrid im Achtelfinal – zum 4. Mal in Folge. In einem zähen Match behielt der Olympiasieger gegen den im Ranking auf Platz 132 abgerutschten Denis Shapovalov aus Kanada jederzeit die Kontrolle und reüssierte am Ende mit 6:4, 7:5.

Nicht unbedingt in der Partie selbst, dafür im Vorfeld hatte sich der Hamburger indes lange gedulden müssen. So konnte der Match in der spanischen Hauptstadt erst um 23:00 Uhr beginnen. Nach 1:44 Stunden Spielzeit nutzte Zverev seinen 2. Matchball und war mit seiner Nachtschicht erfolgreich durch.

Legende: Die Sonne war über Madrid längst untergegangen Alexander Zverev hatte gegen Denis Shapovalov einen späten, aber erfolgreichen Auftritt. imago images/Irina R. Hipolito

Nächster Gegner in der Runde der letzten 16 ist der Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 22).