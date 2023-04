Legende: Musste sich geschlagen geben Carlos Alcaraz. Keystone/AP Photo/Wilfredo Lee

Vor dem Halbfinal in Miami hatte Carlos Alcaraz 10 Matches in Folge ohne Satzverlust gewonnen. Dank dem Turniersieg in Indian Wells eroberte der 19-Jährige Platz 1 in der Weltrangliste zurück. Knapp 2 Wochen später ist sowohl die Siegesserie als auch die Zeit auf dem Tennisthron zu Ende.

In Miami verlor Alcaraz das Duell um den Finaleinzug mit Jannik Sinner 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Für den Spanier, der mit muskulären Problemen im Oberschenkel zu kämpfen hatte, war es erst die 2. Niederlage in diesem Jahr. «Ich habe zu Beginn des 3. Satzes Krämpfe bekommen, aber das war nicht der Grund, warum ich den Match verloren habe», sagte Alcaraz. «Jannik war im 3. Satz besser als ich. Das ist die Wahrheit.»

Sinner gewinnt unglaublichen Punkt

Djokovic wieder Nummer 1

Der 21-jährige Sinner (ATP 11) bekommt es im Final am Sonntag mit dem früheren Weltranglisten-Ersten Daniil Medwedew aus Russland zu tun. Für Sinner wäre es der 1. Titel bei einem ATP-1000-Turnier. Von Alcaraz' Niederlage profitiert Novak Djokovic. Der Serbe, der in Miami wegen einem Einreiseverbot nicht antreten durfte, ist wieder die Nummer 1.