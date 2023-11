Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat am ATP-1000-Turnier von Paris-Bercy nur mit grosser Mühe den Viertelfinal erreicht. Der serbische Weltranglistenerste wirkte gesundheitlich angeschlagen und musste gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 23) den 1. Satz abgeben.

Nach diesem Rückstand fand der 36-Jährige aber besser ins Spiel und besiegte seinen 9 Jahre jüngeren Kontrahenten nach 2:39 Stunden mit 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Djokovic schlägt in Paris erstmals nach seinem US-Open-Triumph Mitte September wieder bei einem ATP-Turnier auf.

Tsitsipas schlägt Zverev

Im Duell zweier Top-Ten-Spieler setzte sich Stefanos Tsitsipas durch. Der Grieche (ATP 6) schlug Alexander Zverev (ATP 9) in zwei Sätzen mit 7:6 (7:2), 6:4. Im 1. Durchgang hatte Zverev immer wieder Probleme mit seiner Vorhand, sein Gegner spielte beständiger und sicherte sich den Satz. In den 2. Umgang kam der Deutsche schlecht hinein, kassierte sofort das Break und lief einem Rückstand hinterher. Nach 1:58 Stunden nutzte Tsitsipas dann seinen 3. Matchball zum Sieg, der ihm gleichzeitig einen Platz an den ATP Finals in Turin sicherte.

Andrej Rublew (ATP 5) zog indes dominant in den Viertelfinal ein, der Russe besiegte den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 60) in nur 65 Minuten mit 6:3, 6:3.

Den letzten Achtelfinal entschied Holger Rune (ATP 7) gegen Daniel Altmaier (ATP 54) in weniger als eineinhalb Stunden klar mit 6:3, 6:3 für sich. Damit kommt es für den Dänen im Viertelfinal zum Duell mit Djokovic. Vor einem Jahr gab es diese Affiche in Paris-Bercy im Final, damals behielt überraschend Rune die Oberhand.