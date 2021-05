Novak Djokovic gewinnt in Rom den Halbfinal gegen den Italiener Lorenzo Sonego in 3 Sätzen. Im Final wartet Rafael Nadal.

Beim ATP-1000-Turnier kommt es am Sonntag zum Traumfinal zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Im Kampf um den Titel stehen sich die beiden Giganten zum 57. Mal gegenüber. Es wird das erste Duell zwischen dem Serben und dem Spanier seit dem French-Open-Final 2020. Damals hatte sich Nadal in drei Sätzen durchgesetzt.

Djokovic mit erfolgreicher Doppelschicht

Auf dem Weg in den Final musste Djokovic am Samstag Schwerstarbeit leisten. Zuerst stand die Fortsetzung des am Freitag unterbrochenen Viertelfinals gegen Stefanos Tsitsipas an. Gegen den Griechen (ATP 6) machte er einen Satzrückstand wett. Im entscheidenden Durchgang lag er zweimal mit Break hinten, schaffte aber noch die Wende.

Wenige Stunden später wurde Djokovic im Halbfinal vom Italiener Lorenzo Sonego (ATP 33) während 2:44 Stunden gefordert. Im dritten Satz schaffte er die Differenz dank zwei Breaks.

Weniger Aufwand musste Nadal betreiben. Der Sandplatz-König setzte sich gegen den Amerikaner Reilly Opelka (ATP 47) in 92 Minuten mit 6:4 und 6:4 durch.