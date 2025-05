Jannik Sinner ist bei seinem Comeback-Turnier nach dreimonatiger Dopingsperre in den Halbfinal gestürmt.

ATP-1000-Turnier in Rom

Legende: Gegen Casper Ruud kaum gefordert Jannik Sinner. IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Jannik Sinner steht beim ATP-1000-Turnier nach einer mehr als überzeugenden Vorstellung im Halbfinal. Die Weltnummer 1 deklassierte den Norweger Casper Ruud (ATP 7) in nur gerade 64 Minuten mit 6:0, 6:1. «Ich habe mich grossartig gefühlt auf dem Platz», sagte Sinner. Sein Ziel sei es bei seiner Rückkehr gewesen, «zu sehen, wo ich stehe».

In Rom habe er sich von Tag zu Tag gesteigert, «das sind positive Zeichen, aber alles kann sich schnell ändern», ergänzte er, doch an diesem Tag habe «alles funktioniert: der Aufschlag, der Return, die Beine». Ruud bekam es schmerzhaft zu spüren. Einen Tag nach seiner Audienz beim Papst bewies Sinner damit eindrucksvoll, dass er trotz der Auszeit als einer der Top-Favoriten beim Grand-Slam-Höhepunkt in Roland Garros (ab 25. Mai) starten wird.

Nun wartet Paul

Im Halbfinal trifft Sinner am Freitag auf Tommy Paul (USA/ATP 12), der sich im anderen Viertelfinal des Tages nach einem nervenaufreibenden Startsatz letztlich mit 7:6 (7:4), 6:3 gegen den ehemaligen Top-10-Spieler Hubert Hurkacz (POL/ATP 31) durchsetzte.

