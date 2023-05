Stan Wawrinka übersteht auch bei seinem 4. ATP-1000-Turnier in diesem Jahr die Startrunde. Der 38-Jährige gewinnt in Rom gegen den Belarussen Ilja Iwaschka 6:2, 6:4.

ATP-1000-Turnier in Rom

Obwohl als Nummer 84 der Weltrangliste leicht schlechter klassiert als die belarussische Nummer 1 Ilja Iwaschka (ATP 73), stieg Stan Wawrinka als Favorit in die Partie. Die Meinung der Buchmacher bestätigte er auf bevorzugter Sand-Unterlage bei regnerischen Bedingungen in allen Belangen. So schlug er 5 Asse, leistete sich keinen Doppelfehler und wehrte auch den einzigen Breakball gegen sich erfolgreich ab. Nach 78 Minuten war die Partie beendet.

13. Rencontre mit Dimitrov

In der nächsten Runde trifft der Romand auf den Bulgaren Grigor Dimitrov, die Nummer 33 der Weltrangliste. Die beiden duellierten sich bislang 12 Mal. Die Bilanz lautet 7:5 zugunsten des Schweizers. Wawrinka hat in Rom mit Blick auf die Weltrangliste einen Vorstoss in die Achtelfinals zu verteidigen.

Vor einem Jahr warf ihn Novak Djokovic aus dem Turnier. Gegen den Serben – der in Runde 3 warten könnte – hatte er 2008 beim letzten grossen Turnier vor den French Open auch den Final verloren.