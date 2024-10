Legende: Darf sich einmal mehr feiern lassen Jannik Sinner. EPA/ALEX PLAVEVSKI

Jannik Sinner (ITA/ATP 1) bezwingt Novak Djokovic (SRB/ATP 4) im Final des ATP-1000-Turniers in Schanghai mit 7:6 (7:4), 6:3.

Bis zum Tiebreak im ersten Satz ist Djokovic auf Augenhöhe, dann reisst Sinner das Spiel an sich.

Djokovic verpasst damit den 100. Turniersieg seiner Karriere.

Novak Djokovic muss weiter auf den 100. Titel seiner glorreichen Laufbahn warten. Der 37-jährige Serbe unterlag Jannik Sinner im Final des ATP-1000-Turniers in Schanghai in zwei Sätzen.

Djokovic spielte erneut mit einer Bandage um das im Juni operierte rechte Knie und hatte nach dem Halbfinal «ein paar körperliche Probleme hier und da» zugegeben. Im Endspiel war von einer Beeinträchtigung zumindest nichts zu sehen.

00:56 Video Sinner: «Ein sehr spezielles Turnier für mich» (engl.) Aus Sport-Clip vom 13.10.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Sinner veredelt Saison weiter

Beide Topspieler liessen für den Gegner kaum Chancen zu. In den entscheidenden Momenten wirkte Sinner aber selbstbewusster und entschlossener, so auch im Tiebreak des ersten Satzes, als er rasch mit 4:0 davonzog. Im zweiten Umgang kam der Service-Durchbruch zum 3:1 der Vorentscheidung gleich.

Für Sinner war es der dritte Erfolg über Djokovic in Serie, im direkten Vergleich steht es nun 4:4. Mit dem Triumph in der chinesischen Metropole, dem siebten in diesem Jahr, veredelte der Südtiroler seine Jahresbilanz weiter. Vorzuweisen hat der 23-Jährige unter anderem den Gewinn zweier Grand Slams ( Australian Open und US Open). Zudem steht bereits fest, dass er das Jahr als Weltnummer 1 abschliessen wird. Gleichzeitig droht ihm aber wegen 2 positiven Dopingtests weiterhin eine Sperre.

