Legende: Ein Sieg fehlt zum 100. Titel Novak Djokovic. IMAGO / Xinhua

Novak Djokovic (SRB/ATP 4) zwingt Taylor Fritz (USA/ATP 7) mit 6:4, 7:6 (8:6) in die Knie und steht beim ATP-1000-Turnier in Schanghai im Endspiel.

Dort strebt der 37-jährige Serbe den 100. Turniersieg seiner grossen Karriere an.

Im Final trifft Djokovic auf Jannik Sinner (ITA/ATP 1), der Tomas Machac (CZE/ATP 33) mit 6:4, 7:5 schlägt.

Vor 18 Jahren und drei Monaten lancierte Novak Djokovic seine einmalige Laufbahn mit dem ersten Titelgewinn. Der damals 19-Jährige triumphierte beim Dutch Open (ATP 250) in Amersfoort. Am Sonntag beim ATP-1000-Turnier in Schanghai greift der mittlerweile 37 Jahre alte Serbe nach seiner 100. Siegertrophäe.

Satzball abgewehrt

Im Halbfinal in der chinesischen Metropole geriet der 24-fache Grand-Slam-Champion gegen Taylor Fritz erst zum Ende des zweiten Durchgangs in Bedrängnis. Beim Stand von 4:4 nahm der US-Amerikaner mit seinen ersten beiden Möglichkeiten ein Break ins Visier. Djokovic konterte die Angriffe und rettete sich ins Tiebreak. Dort wehrte er einen Satzball ab, ehe er die Kurzentscheidung doch noch für sich entschied.

Zu Beginn des Duells hatte Djokovic gleich drei Chancen zum Service-Durchbruch nicht nutzen können. Das Break gelang dem Serben dann zum 3:2 – wenig später brachte er den ersten Umgang mit 6:4 ins Trockene.

Sinner als Spielverderber?

Der letzte Stolperstein auf dem Weg zu Djokovics 100. Turnier-Triumph heisst Jannik Sinner. Die italienische Weltnummer eins bezwang Tomas Machac (ATP 33) aus Tschechien mit 6:4, 7:5.

Nach einem Fehlstart in die Partie, in der er prompt den Service hergeschenkt hatte, konnte sich Sinner fangen. Er verwertete in beiden Durchgängen seine erste Möglichkeit zum Satzgewinn und tütete den Erfolg letztlich in 1:43 Stunden ein.

01:24 Video Die entscheidenden Punkte bei Sinner vs. Machac Aus Sport-Clip vom 12.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Sinner beendet das Jahr auf dem Thron

Damit ist auch klar: Sinner wird das Jahr als Weltnummer eins beenden. Der 23-Jährige, der das ATP-Ranking seit dem 10. Juni anführt, sagte sichtlich zufrieden: «Es ist grossartig. Als Kind träumst du davon, die Nummer eins zu werden. Jetzt auch zum Jahresende die Nummer eins zu sein, ist nochmals ein ganz anderes und besonderes Gefühl.»

00:25 Video Sinner: «Davon träumt man als Kind» (engl.) Aus Sport-Clip vom 12.10.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Im Head-to-Head mit Djokovic liegt Sinner zwar noch 3:4 zurück. Zuletzt vermochte er den Serben aber bei zwei wichtigen Gelegenheiten in die Schranken zu weisen: 2023 auf dem Weg zum Titel im Davis Cup und dieses Jahr im Australian-Open-Halbfinal. Mit Ausnahme des dritten Satzes, den Djokovic im Tiebreak gewann, dominierte Sinner beinahe nach Belieben.

Im einzigen Endspiel, in dem sich die beiden gegenüberstanden, behielt Djokovic vor einem Jahr an den ATP Finals die Oberhand (Sinner hatte sich in der Round Robin durchgesetzt).