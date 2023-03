Nach 99 Minuten war die Partie in der kalifornischen Wüste zu Ende: Stan Wawrinka (ATP 100) musste sich dem Italiener Jannik Sinner (ATP 13) klar mit 1:6, 4:6 geschlagen geben und verpasste den Vorstoss in die Viertelfinals.

Mangelnde Effizienz bei Breakchancen

Wawrinkas Niederlage war vor allem auf die fehlende Effizienz bei Breakchancen zurückzuführen. Der bald 38-jährige Lausanner verwertete nur einen seiner insgesamt 9 Breakbälle. So ging er im zweiten Satz 2:0 in Führung, verlor dann aber 4 Games in Folge.

Beim Stand von 3:4 hatte Wawrinka nochmals zwei Möglichkeiten, seinem 16 Jahre jüngeren Gegner den Aufschlag abzunehmen, konnte diese jedoch nicht nutzen.

Legende: Klar geschlagen Stan Wawrinka. imago images/Zuma Wire

Wawrinka rückt in der Weltrangliste vor

Auf der anderen Seite war auch Sinner nicht besonders erfolgreich bei Breakmöglichkeiten. Der Italiener, der sich vor dem Wawrinka-Duell gegen die Franzosen Richard Gasquet und Adrian Mannarino durchgesetzt hatte, verwertete nur 4 seiner insgesamt 14 Chancen zum Servicedurchbruch.

Für Wawrinka war es nach zwei Siegen gegen Sinner die bereits 3. Niederlage in Folge. Schon im Februar in Rotterdam war er mit einem ähnlichen Resultat ausgeschieden (1:6, 3:6). Trotzdem darf sich der Lausanner über sein Abschneiden in Indian Wells freuen; er wird sich in der Weltrangliste um 14 Ränge verbessern.