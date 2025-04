Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat allen Grund zur Freude Carlos Alcaraz. Keystone/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Carlos Alcaraz hat sich am Sonntag seinen 18. ATP-Titel gesichert, den ersten in Monte-Carlo. Der Spanier (ATP 3) gewann den Final auf dem Sandplatz des Fürstentums gegen den Italiener Lorenzo Musetti (ATP 16) mit 3:6, 6:1, 6:0.

Alcaraz, der zum 6. Mal bei einem ATP-1000-Turnier triumphierte, übernahm im 2. Satz das Kommando und schaffte nach dem verlorenen 1. Durchgang die Wende. Musetti war insbesondere im 3. Umgang angeschlagen und musste sich wegen Schmerzen im rechten Oberschenkel behandeln lassen.

Alcaraz überholt Zverev

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Alcaraz wird dank dem Erfolg in Monte-Carlo am Montag den Deutschen Alexander Zverev im Ranking überholen und auf den 2. Platz vorrücken. Sein Rückstand auf den Italiener Jannik Sinner beträgt mehr als 2000 Punkte. Musetti, der es erstmals in den Final eines ATP-1000-Turniers geschafft hat, verbessert sich von 16 auf Position 11.

ATP-1000-Turnier Monte-Carlo