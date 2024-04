Stan Wawrinka unterliegt in der 1. Runde des Sandplatzturniers in Monaco Alex de Minaur in 2 Sätzen. Carlos Alcarez kann gar nicht erst antreten.

Auf das erste Break gegen sich konnte Stan Wawrinka (ATP 79) noch reagieren und mit einem Rebreak zum 2:2 im 1. Satz ausgleichen. Danach gelang dem 39-jährigen Waadtländer, der erstmals gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 11) spielte, nicht mehr viel. Am Ende verlor der beim ATP-1000-Turnier im Fürstentum mit einer Wildcard angetretene Wawrinka 3:6, 0:6.

Legende: Muss sich erneut früh verabschieden Stan Wawrinka. Reuters/Action Images

28 unerzwungene Fehler kumulierte der Turniersieger von 2014, dem gegenüber standen nur 4 Winner. Für Wawrinka war es die zweite Niederlage im dritten Spiel der Sandplatz-Saison. In der Woche zuvor war er beim ATP-250-Turnier in Marrakesch in die 2. Runde vorgestossen.

Alcaraz muss passen

Die Weltnummer 3 Carlos Alcaraz verpasst das Turnier in Monte Carlo. Der Spanier zog seine Teilnahme infolge einer Verletzung am rechten Unterarm zurück, wie in den sozialen Medien zu erfahren ist. Er habe bis zur letzten Minute auf einen Einsatz gehofft, müsse aber kapitulieren. An Alcaraz' Stelle rückt Lorenzo Sonego, der nun in der 2. Runde Félix Auger-Aliassime herausfordert.