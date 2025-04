Legende: Herber Dämpfer Der Sieg für Stan Wawrinka war zum Greifen nahe. Keystone/EPA/Sebastien Nogier

Stan Wawrinka (ATP 163) scheidet beim ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo in der 1. Runde aus.

Der Romand muss sich dem Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 32) nach fast zweieinhalb Stunden mit 6:1, 5:7, 5:7 beugen.

Damit verpasst Wawrinka in der 2. Runde das Duell mit Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic.

Stan Wawrinka muss beim ATP-1000-Turnier von Monte-Carlo in einer ohnehin schon sehr schwierigen Saison den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der 40-jährige Lausanner schnupperte als Wildcard-Inhaber in der 1. Runde zwar am Sieg, am Ende jubelte aber einmal mehr der Gegner – in diesem Fall Alejandro Tabilo.

Nervenkrimi zu Ungunsten des Schweizers

Nachdem sich Wawrinka den 1. Umgang im Schnelldurchlauf mit 6:1 gesichert hatte, kam der deutlich besser klassierte, aber formschwache Chilene besser in die Partie. Zwar gab Tabilo, der in diesem Jahr erst zwei Siege auf der ATP-Tour hatte feiern können, einen frühen Breakvorsprung noch weg. Wawrinka schenkte ihm den Satzausgleich aber mit einem Horror-Game beim Stand von 5:6.

Im entscheidenden Durchgang war es Wawrinka, der früh mit Break vorlegen und auf 3:1 stellen konnte. Tabilo sicherte sich jedoch die nächsten vier Games und bog auf die Zielgerade ein, ehe es dramatisch wurde. Wawrinka schaffte den Servicedurchbruch zum 4:5 und wehrte daraufhin bei eigenem Aufschlag einen ersten Matchball seines Gegners ab.

Beim Stand von 5:5 erkämpfte sich der Waadtländer einen Breakball, vermochte diesen jedoch nicht zu nutzen. Das sollte sich bitter rächen, denn Tabilo verwertete wenige Minuten später seinen insgesamt dritten Matchball zum 1:6, 7:5, 7:5-Sieg.

Kein 28. Rencontre mit Djokovic

Für Wawrinka war es im siebten Spiel in diesem Jahr auf ATP-Stufe die sechste Niederlage. In Monte-Carlo liess der 40-Jährige eine grosse Chance ungenutzt. Ein Sieg gegen Tabilo hätte Wawrinka zum 28. Mal in seiner Karriere und erstmals seit fast zwei Jahren ein Duell mit Novak Djokovic beschert.

Resultate