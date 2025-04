Alexander Zverev scheidet auch beim ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo früh aus. Das spielt Jannik Sinner in die Karten.

Legende: Befindet sich in einer Formkrise Alexander Zverev. Keystone/EPA/Sebastien Nogier

Die dreimonatige Dopingsperre gegen Jannik Sinner öffnete für Alexander Zverev die Tür, um erstmals zur Weltnummer 1 aufzusteigen. Doch ausgerechnet jetzt ist beim Deutschen der Wurm drin. Seit den Australian Open, bei denen er erst im Final von Sinner gestoppt wurde, stehen den 6 Siegen von Zverev ebenso viele Niederlagen gegenüber.

Sinner bleibt trotz Sperre die Nummer 1

Verantwortlich für den jüngsten Dämpfer der Weltnummer 2 ist Matteo Berrettini (ATP 34). Der Italiener entschied in der 2. Runde des ATP-1000-Turniers in Monte-Carlo ein packendes Duell mit 2:6, 6:3, 7:5 für sich. Damit ist Zverev bereits zum 2. Mal in diesem Jahr zum für ihn frühestmöglichen Zeitpunkt ausgeschieden.

Zverevs abruptes Out im Fürstentum bedeutet, dass er zumindest vorerst weiter keine Chance auf den Tennis-Thron hat. Sinner, der beim ATP-1000-Turnier in Rom (7. bis 15. Mai) sein Tour-Comeback nach abgesessener Sperre plant, wird seinen Status als Weltnummer 1 behalten. Im Live-Ranking beträgt der Vorsprung des Südtirolers auf Zverev satte 2335 Punkte.

