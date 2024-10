Überraschendes Out: Die spanische Weltnummer 2 Carlos Alcaraz muss sich in Paris-Bercy im Achtelfinal geschlagen geben.

Alcaraz bleibt an Humbert hängen

Legende: Unzufrieden Carlos Alcaraz. Imago/HMB-Media

Das Feld lichtet sich beim ATP-1000-Turnier in der Halle von Paris-Bercy weiter. Nachdem Jannik Sinner wegen einer Infektion und Novak Djokovic aus nicht weiter ausgeführtem Grund abgesagt hatten, scheiterte auch die Weltnummer 2 Carlos Alcaraz schon im Achtelfinal. Der French-Open- und Wimbledonsieger unterlag dem Franzosen Ugo Humbert (ATP 18) 1:6, 6:3, 5:7.

Persönlicher Rekord für Zverev

In den Viertelfinals stehen aus den Top Ten hingegen Alexander Zverev und der Australier Alex de Minaur, der sich damit zumindest für den Moment ins Achterfeld für die ATP Finals in Turin spielte. Zverev erreichte nach einem Kraftakt den Viertelfinal. Gegen Lokalmatador Arthur Fils setzte sich der Weltranglistendritte mit 6:4, 3:6, 6:3 durch. Der Hamburger, der nun auf den Griechen Stefanos Tsitsipas trifft, baute mit dem 63. Sieg in dieser Saison zudem seine Bestmarke weiter aus. De Minaur behielt gegen den Briten Jack Draper die Oberhand.