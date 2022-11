Bereits an den Swiss Indoors hatte Marc-Andrea Hüsler (ATP 61) an einem grossen Sieg geschnuppert. In Basel musste er sich dem späteren Champion Félix Auger-Aliassime (ATP 8) in der Startrunde nach Satzführung letztlich aber doch noch geschlagen geben.

02:28 Video Archiv: Hüsler verkauft seine Haut gegen Auger-Aliassime teuer Aus Sport-Clip vom 26.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy machte es die Schweizer Nummer 1 nun besser. Hüsler, der über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgestossen war, zeigte beim Hallen-Event zum Auftakt eine vorzügliche Leistung und entledigte sich Jannik Sinner in nur 68 Minuten mit 6:2, 6:3. Für Hüsler ist es der bisher grösste Sieg, nie zuvor hatte der 26-Jährige gegen einen besser klassierten Spieler gewonnen.

Starker Aufschlag als Basis

Besonders eindrücklich agierte Hüsler bei den «Pressure Points». 4 seiner 5 Breakchancen wusste der Schweizer zu nutzen. Selber wehrte der Qualifikant alle 3 Breakbälle gegen sich ab, vor allem dank seines starken und sehr variablen Aufschlags.

In der 2. Runde bekommt es Hüsler mit Karen Chatschanow erneut mit einem Top-20-Spieler zu tun. Das bisher einzige Duell zwischen den beiden hat die russische Weltnummer 19 im Jahr 2019 im Rahmen des Davis Cups für sich entschieden.