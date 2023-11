Djokovic folgt Dimitrov nach Marathon in den Final

Novak Djokovic brauchte gegen Andrej Rublew einmal mehr seine Kämpferqualitäten und Ausdauer, ehe im Halbfinal des ATP-1000-Turniers von Paris-Bercy sein Sieg feststand. Der Serbe setzte sich gegen den Russen nach verlorenem Startsatz in 3 Stunden 5:7, 7:6 (7:3) und 7:5 durch.

Legende: Ballt einmal mehr die Faust Novak Djokovic. imago images/PanoramiC

Im Final wartet etwas überraschend Grigor Dimitrov (ATP 17). Der Bulgare schlug den Weltranglisten-Sechsten Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3). Der 32-Jährige hatte zuvor gegen den 7 Jahre jüngeren Griechen 5 Niederlagen in Serie kassiert.

Dimitrov zurück auf der grossen Bühne

Nicht nur der erst 2. Sieg im 8. Duell gegen Tsitsipas war für Dimitrov speziell, sondern auch die Rückkehr ins Endspiel eines ATP-1000-Turniers. Dieses Kunststück war ihm bislang einzig vor 6 Jahren in Cincinnati gelungen.

An einem ganz anderen Punkt steht freilich Djokovic. Der Rekord-Grand-Slam-Champion nimmt am Sonntag seinen 7. Titel in der französischen Hauptstadt ins Visier – und seinen 40. (!) bei einem 1000er-Turnier.