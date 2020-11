Sieg in 2 Sätzen: Wawrinka überzeugt gegen Evans

Stan Wawrinka (ATP 20) steht beim ATP-1000-Turnier von Paris-Bercy in der 2. Runde.

Der Schweizer gewinnt gegen Daniel Evans (ATP 31) in 2 Sätzen mit 6:3, 7:6 (7:3).

In der nächsten Runde wartet Tommy Paul (ATP 55).

Starke Vorstellung von Stan Wawrinka in Paris: Der 35-jährige Waadtländer liess in seiner Auftaktpartie dem Briten Daniel Evans, der in diesem Jahr bereits 8 Top-20-Spieler bezwungen hat, keine Chance. Wawrinka machte wie gewohnt viel Druck, wodurch er zahlreiche Winner schlug und Evans zu Eigenfehlern zwang.

Im Startsatz gab Wawrinka von Beginn an das Tempo an. Beim Stand von 2:1 gelang ihm das entscheidende Break. Evans musste anschliessend sogar noch einen weiteren Breakball abwehren.

Im 2. Satz steigerte sich die britische Weltnummer 31. Evans schlug besser auf und zwang seinen Gegner zu längeren Ballwechseln. Im Tiebreak machte aber Wawrinka den frischeren Eindruck und gewann dieses mit 7:3. Dadurch sicherte sich Wawrinka den Einzug in die 2. Runde.

Legende: Überzeugte in Paris Stan Wawrinka. imago images

Simon oder Paul in Runde 2

Der nächste Gegner von Wawrinka ist Tommy Paul. Der US-Amerikaner siegte gegen Lokalmatador Gilles Simon in 3 Sätzen.