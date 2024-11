Alexander Zverev (ATP 3) setzt sich im ersten Halbfinal von Paris-Bercy mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen Holger Rune (ATP 13) durch.

Rune kann sich damit nicht mehr für die ATP Finals in Turin qualifizieren.

Das zweite Final-Ticket machen Karen Chatschanow (ATP 21) und Ugo Humbert (ATP 18) ab 16:30 Uhr unter sich aus – hier geht's zum SRF-Stream.

Der erste Finalist des ATP-1000-Turniers von Paris-Bercy heisst Alexander Zverev. Der Deutsche verpasste es gegen Holger Rune zwar, im 2. Satz beim Stand von 5:4 den Match vorzeitig nach Hause zu servieren und musste eine Zusatzschleife einlegen.

Im Tiebreak vermochte der 27-jährige Hamburger aber zu überzeugen und verwertete nach 1:46 Stunden seinen 2. Matchball zum 6:3, 7:6 (7:4)-Erfolg.

Zverev überholt Alcaraz

Für Zverev ist es nach 2020 die 2. Final-Teilnahme in Paris-Bercy. Vor 4 Jahren musste er sich dem Russen Daniil Medwedew beugen. Dank dem Halbfinal-Sieg gegen Rune steht fest, dass Zverev am Montag Carlos Alcaraz als Weltnummer 2 ablösen wird. Der Spanier war in Paris-Bercy überraschend bereits im Achtelfinal an Lokalmatador Ugo Humbert gescheitert.

Für Rune hat die Halbfinal-Niederlage Konsequenzen: Der Däne kann sich nicht mehr für die ATP Finals in Turin, das Jahresend-Turnier der Top 8, qualifizieren.

Im Final klar favorisiert

Im Kampf um seinen 7. Titel auf ATP-1000-Stufe wird Zverev am Sonntag entweder auf Karen Chatschanow oder Ugo Humbert treffen. Unabhängig davon, ob sich im zweiten Halbfinal der Russe oder der Franzose durchsetzt: Zverev wird als klarer Favorit auf den Turniersieg in den Final steigen.