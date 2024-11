Alexander Zverev (ATP 3) setzt sich im Halbfinal von Paris-Bercy mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen Holger Rune (ATP 13) durch.

Rune kann sich damit nicht mehr für die ATP Finals in Turin qualifizieren.

Im Final bekommt es Zverev am Sonntag um 15:00 Uhr mit Ugo Humbert (ATP 18) zu tun – live bei SRF.

Alexander Zverev hat die Möglichkeit, am Sonntag seinen 7. Titel auf Stufe ATP 1000 zu erobern. Der Deutsche verpasste es gegen Holger Rune zwar, im 2. Satz beim Stand von 5:4 den Match vorzeitig nach Hause zu servieren und musste eine Zusatzschleife einlegen. Im Tiebreak vermochte der 27-jährige Hamburger aber zu überzeugen und verwertete nach 1:46 Stunden seinen 2. Matchball zum 6:3, 7:6 (7:4)-Erfolg.

Zverev überholt Alcaraz

Für Zverev ist es nach 2020 die 2. Final-Teilnahme in Paris-Bercy. Vor 4 Jahren musste er sich dem Russen Daniil Medwedew beugen. Dank dem Halbfinal-Sieg gegen Rune steht fest, dass Zverev am Montag Carlos Alcaraz als Weltnummer 2 ablösen wird. Der Spanier war in Paris-Bercy überraschend bereits im Achtelfinal an Lokalmatador Ugo Humbert gescheitert.

Für Rune hat die Halbfinal-Niederlage Konsequenzen: Der Däne kann sich nicht mehr für die ATP Finals in Turin, das Jahresend-Turnier der Top 8, qualifizieren.

Im Final klar favorisiert

Im Kampf um seinen insgesamt 23. Titel auf der ATP Tour wird Zverev am Sonntag auf Humbert treffen. Der Franzose musste sich für sein Final-Ticket 2:45 Stunden lang mit Karen Chatschanow duellieren, ehe der 6:7 (6:8), 6:4, 6:3-Sieg feststand.

Der Russe zog sich im 5. Game des Entscheidungssatzes eine Verletzung zu und war in der Folge nicht mehr so konkurrenzfähig wie zuvor. Mit dem Break zum 4:3 sorgte Humbert für die Vorentscheidung, nur wenige Minuten später jubelte der 26-Jährige über seinen ersten Finaleinzug an einem ATP-1000-Turnier.